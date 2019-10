Lollipop ne grandis pas trop vite

Toute la semaine, Pop Story a accompagné la sortie du 5eme album de Mika « Je m’appelle Michael Holbrook » dans lequel l’artiste se dévoile et se raconte, la vie, les amours, ses racines.

La famille de Mika est présente dès le premier album, notamment avec la chanson « Lollipop » inspirée de sa petite sœur Zuleika.

Ce refrain, sautillant et acidulée, sera repris par le groupe The Treblemakers, pour la comédie musicale anglaise « Perfect Pitch »

Quand Mika joue les grands frères il conseille à Zuleika de faire très attention... Ne pas faire du sexe trop tôt et attendre de rencontrer le garçon parfait. Limite tu me le présentes et s’il me plait je te donne l’autorisation...

12 ans après « Lollipop » on ne sait pas si la jeune fille a suivi à la lettre les conseils de ce grand frère protecteur.

En attendant cette chanson est la plus empruntée et samplée du répertoire de Mika.

Matt Kearney musicien de Nashville et abonné aux meilleures place des charts, s’en ait inspiré pour son titre « Count on me ».

En tendant bien l’oreille, on retrouve aussi « Lollipop » dans « Trojans » d ‘Atlas Genius un groupe australien qui a usiné son rock au fond d’un garage. Et qui aussi, a dû pas mal écouter Mika...

Il y a 12 ans Mika jouait les grands frères la morale en conseillant à sa sœur de faire attention à ses fréquentations.

Depuis Zuleika a bien grandi et après avoir suivi à Pékin et à Londres des cours de design dans les écoles les plus prestigieuses, elle crée ses propres bijoux, des broches et autres breloques que porte très régulièrement notre juré de The Voice.

On ne sait pas si la petite Lollipop a suivi le conseil de Mika : attends avant de connaître l’amour.