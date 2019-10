Love Today naît de l'amour

A moins de vivre dans une galaxie lointaine, très lointaine, vous n’avez pu échapper à la sortie de « Je m’appelle Michael Holbrook » le 5ème et très personnel album de Mika.

Pour accompagner ce petit événement que les fans attendent depuis 5 ans, l’équipe de Pop Story a ressorti quelques tubes indispensables de notre juré de The Voice comme le très jovial « Love Today ».

Une chanson écrite en pleine euphorie, lorsque tout roule pour notre artiste qui se réveille un matin en se disant que « chouette la vie est cool »...

Avec ce titre bien vitaminé, Mika partage ce moment de bonheur intense tout en mettant en surchauffe les dancefloors de la planète. Classé N°1 un peu partout dans le monde « Love Today » sera mixé et malaxé par des centaines de bricoleurs de sons comme Lawrence un DJ Berlinois...

Si chez nous Mika joue les jurés de The Voice, sa chanson « Love Today » a permis à Alan Madanes de remporter au Mexique le télé crochet « Los Elegidos ».

La version de ce jeune mexicain, qui chante, s’habille et bouge comme Mika compte déjà sur la toile, quelques millions de fans...

Mika a écrit « Love Today » après avoir passé sa première nuit d’amour.

Euphorique et perché très haut sur un petit nuage, son texte décrit ce moment que tout le monde recherche : aimer et être aimé en retour... De ces moments là les plus talentueux, comme Mika, en font des tubes pointés à la première place des charts planétaires.

Petit bémol pour ce titre à la joie communicative, nominé au Grammy en 2008, Mika sera coiffé sur le fil par Justin Timberlake.