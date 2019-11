Quand Tina Turner sublime “Poud Mary” de Creedence Clearwater Revival

Pour cette semaine consacrée à Tina Turner qui fête son 80ème anniversaire, on ne pouvait ignorer « Proud Mary » que la reine du Rythm and Blues sublime depuis un demi siècle.

Cette version gravée sur vinyle en 1971 est aujourd'hui célébrée comme un monument et fait même oublier toutes les précédentes, y compris l'originale de Creedence Clearwayer Revival.

Avant de devenir cette femme courageuse qui découvre les gens du Mississippi sur un bateau à roue, la fière Mary devait être une bonne à tout faire qui, chaque matin, prenait le bus pour servir son richissime patron. Ainsi naquit dans la tête de son auteur John Fogerty, l'idée du fameux "roule sur la rivière" classé aujourd'hui au panthéon des plus grands thèmes du Rock n' Roll.

C’est en 1969 et pour un show télé que Ike Turner adapte « Proud Mary ». Très vite cette version devient incontournable et Ike et Tina décident de l’enregistrer en live deux ans plus tard à Paris lors de leur passage à l’Olympia.

Pour l’histoire du rock, Tina Turner est devenue au fil du temps l’incarnation de cette fière Mary qui, depuis 50 ans, descends le fièrement le Mississippi pour fuir son homme et une vie de galère.