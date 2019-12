Aujourd’hui nous avons rendez-vous avec une machine rapide au moteur bien huilé.

Equipée de cuissarde, elle a la réputation de tout faire trembler sur son passage.

Inépuisable aussi, elle est toujours prête à recommencer.

On ne sait pas si c’est une supplique ou un testament mais lorsque Brian Johnson écrit et enregistre cette première chanson avec ACDC on le sent épuisé de s’être fait secouer toute la nuit...