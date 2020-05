Robbie Williams « Beyond The Sea »

Contrairement à l’idée reçue, ce n’est pas la Méditerranée, aux golfes clairs et ses blancs moutons qui ont inspiré à Charles Trenet le thème de « La mer ».

Eh non ! C’est l’étang de Thau, une lagune occitane, coincée entre Sète et Marseillan, séparée de la grande bleue par une bande de sable célèbre aujourd’hui pour ses plages naturistes fréquentées par de farouches défenseurs du libre échange. Evidemment résumé comme ça, la bergère d’Azur que Trenet lui même qualifiait de pompeuse et rococo prend un sacré coup dans le couplet.



Après l’ Electro, le jazz, le musette et la bonne chanson traditionnelle, « La mer » ou Beyond the sea » sera adaptée pour nos chères têtes blondes. Sollicité par les studios Disney, Robbie Williams viendra prêter sa voix aux aventures subaquatiques de Nemo, un petit poisson clown égaré dans l’immensité de l’Océan. On est bien loin de l’étang de Thau, lagune occitane dont la profondeur avoisine les 5 mètres et qui inspira Charles Trenet pour ce tube planétaire et intemporel.