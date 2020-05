Souvenirs d’été 2016 sur les dancefloors

Pour tous ceux qui ont grandi avec l’électro, les remix le volume poussé à fond, la chanson « Would I lie to you » évoque sans doute les nuits de l’été 2016 passées sur le dancefloor.

En écoute la chronique de Marc Toesca Des nuits sur la piste de danse Bien avant que David Guetta fasse découvrir « Would I lie to you » à la génération électro, la version originale de Charles et Eddie pointait déjà N°1 un peu partout dans le monde. Ce duo aux harmonies veloutées, très inspiré des morceaux de Rythm and Blues de la grande époque lance, sans le savoir, de nouvelles tendances. Celles qui feront la bande originale de la décennie 90. Au mois de mars 1993, Charles et Eddie étaient deuxième de notre Top juste derrière Jordy.