Un slow qui donne le cafard

Pour ceux, trop jeunes pour avoir connu cette époque bénie des rois de la drague en discothèque, et pour donner un petit aperçu du pouvoir irrésistible des ces mélodies mielleuses à souhait, voici un des slows les plus atomiques de la décennie 70, « Without You » de Harry Nilsson.

Certains diront que « Without You » est une chanson cafardeuse… Sans doute, d’autant que ses auteurs compositeurs Peter Ham et Tom Evans tous deux membres du groupe Badfinger se sont suicidés à 8 ans d’intervalle. Ham s’est pendu dans son garage en 75 et Evans au fond de son jardin en 1983.