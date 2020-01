Une fable entre un farceur et un voleur inspirée par Bob Dylan

En pleine convalescence après son accident de moto, Bob Dylan écrit en 1967 un de ses textes les plus mystiques.

« All Along The Watchtower » qui sera repris par un nombre astronomique d’interprètes de U2 à Eric Clapton en passant par Neil Young et autres Lenny Kravitz.

Bob Dylan « All Along the Watch coincé dans sa maison près de Woodstock et entouré de ses bambins, Dylan prend goût à la vie de famille et se plonge dans la bible.

A sa sortie en 67 cette histoire de voleur qui croise un joker sur une tour de guet passe quasi inaperçue même si depuis elle est la chanson de Dylan la plus interprétée dans le monde.

Sa reconnaissance le grand Bob la doit à cette version plus musclée que Jimi Hendrix enregistre un an plus tard en 1968.