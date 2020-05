You know what ? I’m happy…

Si les émissions de télé-crochet nous révèlent depuis près de 20 ans des contingents de nouveaux talents, de temps à autre elles nous permettent de découvrir ou de redécouvrir quelques perles de l’immense répertoire de la chanson française.

Comme au mois de février 2013, lorsque Louane une jeune candidate à la voix légèrement éraillée scotchait sur leur fauteuil à bascule les jurés de « The Voice » avec sa version de « Un homme heureux » une chanson de William Sheller.

Si l’homme est heureux, la chanson, elle, ne fait pas dans la gaudriole. Mélancolique et tristounet ce refrain dépouillé recevra en 1991 les honneurs de l’académie des victoires de la musique. Une consécration pour William Sheller qui, très régulièrement, pourra réécouter sa mélopée reprise par des générations d’artistes comme il y a 20 ans, quand, deux hommes heureux, Renaud et Patrick Bruel faisaient fondre le public des Enfoirés.

En Italie, Richard Cocciante adapte très fidèlement et avec le respect qu’elle mérite cette très belle chanson de William Sheller. Chez nos voisins « Un Uomo Felice » devient une chanson incontournable du répertoire de Ricardo, ce compositeur à qui l’on doit, entre autre, les jolies mélodies de la comédie musicale « Notre Dame de Paris ».

Bien avant que les tournées acoustiques ne deviennent à la mode, et même si ses petits camarades lui disaient que se produire seul sur scène ça faisait un peu pauvre et miséreux, William Sheller, a su très vite, en solo, faire face au public. Il faut dire aussi que c’est contraint et forcé que la toute première fois et en direct dans une émission de la télévision belge il a du assurer son show en solitaire assis derrière son piano. Ce jour là ses musiciens et tout le matériel avaient été bloqués à la frontière pour des raisons bassement administratives.