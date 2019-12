La BO de l’année 2019 : A star is born

Pop Fêtes célèbre aujourd’hui la bande originale de l’année ! Il faut bien reconnaître que la BO du film de Bradley Cooper « A star is Born » s’impose d’elle même.

Dès sa sortie dans les salles au mois d’octobre 2018, l’album de cette romance entre une vedette de la country et sa petite protégée grimpe très haut dans les classements des charts et Lady Gaga, déjà icone Planétaire, explose la stratosphère avec « I’ll nerver love again ».