Pop Fêtes célèbre aujourd'hui la reprise de l’année. On doit cette pépite à un spot de pub pour un opérateur de téléphonie mobile.

Mais quel est ce morceau aux pouvoirs si euphorisants ?

Il faut remonter le temps jusqu’en 1973 pour retrouver cette version originale de « Come and get your love » enregistrée par le groupe Redbone...