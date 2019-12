Les 50 ans de l’album Abbey Road des Beatles

Au mois de septembre Pop Story célébrait le 50 ème anniversaire de la sortie d’ « Abbey Road » ultime album enregistré par les Beatles.

Avant de se retrouver au mois de juillet 69 dans ce studio devenu mythique d’Abbey Road, John, Paul, George et Ringo laissent aux vestiaires fâcheries et autres rancœurs pour se concentrer sur les 17 chansons qui seront sublimées par le très pacifiste producteur George Martin.

Justement, le titre rassembleur et humaniste, « Come Together » qui sert d’ouverture et que reprend Michael Jackson en 1995, n’a absolument rien à voir avec ces retrouvailles.