Les concerts de l’année 2019

Pop Fêtes revient aujourd’hui aux concerts, aux barnums et aux live les plus attendus de l’année 2019...

Avec pour commencer ce passage immanquable de Muse au Stade De France.

Par une soirée d’été caniculaire Matt Bellamy et ses deux comparses Chris et Dominic sur la lancée de « Simulation Theory » leur dernier album, ont encore une fois démontré que Muse reste le groupe les plus extraverti de sa génération et que l’énergie alternative de nos années 90 est quasi intacte