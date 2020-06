Pour Céline ça cartonne encore

Il y a presque un quart de siècle, en 1995, il fallait vivre très loin sur une planète inconnue pour échapper à Céline Dion et à sa complainte « Pour que tu m’aimes encore ».

Il s'agit de la chanson la plus diffusée en radio et sur les chaînes musicales cette année là, on la retrouve pointée N°1 un peu partout en Europe, propulsant notre artiste québécoise au rang de star internationale.

Encore une fois le trop modeste Jean Jacques Goldman ne croyait pas trop au potentiel de sa chanson. Lors de leur premier rendez-vous, dans un petit studio, le faiseur de tubes interprète son titre dans une version très dépouillée. C’est en voyant les réactions de Céline et de son mari René, restés sans voix et cloués sur place qu’il comprend. Pour le Mentor, il n’ y a aucun doute possible : « Pour que tu m’aimes encore » est déjà un carton et pense même donner ce titre au prochain album de sa protégée. Le reste de l’histoire tout le monde la connaît.