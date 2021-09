Les moineaux dans le Poitou vous en voyez beaucoup, mais savez-vous les reconnaitre ?

Explications de Julien Curassier, ornithologue à la LPO (ligue pour la protection des oiseaux)

Les moineaux du Poitou

Les espèces

Le moineau domestique (Passer domesticus)

C'est l'oiseau le plus commun en milieu urbain. Il ressemble à un petit Passeron à l’allure marron . On peut faire la différence entre le mâle (plumage général sobre : brun – marron, calotte grise, nuque marron, bavette noire du bec à la poitrine, ventre claire, ailes et dos marron avec stries noires) et la femelle (plumage plus claire : chamois et beige, pas de calotte ni de bavette).

le moineau friquet (passer montanus)

Il est similaire au moineau domestique. Il se distingue par une barre noire sur la joue du mâle et de la femelle. Il n'y a pas de distinction entre les deux : tête brune (sans calotte grise), joues blanches avec un point noir sous l’œil (comme des rouflaquettes), petite bavette noire en dessous du bec.

Les habitats

Le moineau domestique

... est un « moineau des villes ». Il vit à proximité de l’homme, dans les villes et villages. Il a besoin d'un minimum de surface végétalisée pour se nourrir et se réfugier. Il vit en groupe et est très casanier (il ne quitte pas son lieu de naissance). Le moineau domestique niche dans les cavités telles que les anfractuosités des murs, entre les tuiles et le mur et quelques fois dans un lierre grimpant assez dense.

Le moineau friquet

... est plutôt un « moineau des champs ». Les espaces ruraux sont un peu mieux conservés avec du bocage et une diversité de culture. Il vit dans les petits villages, à proximité de cours d’eau. Il vit en colonie, parfois mixte avec le domestique en hiver. Certains sont migrateurs. Le moineau friquet niche dans une cavité, principalement dans les troncs de vieux arbres mais aussi dans les anfractuosité de murs ou dans des falaises.

Les deux espèces présentent un régime omnivore avec une majorité de graines mais aussi quelques insectes, notamment pour l’alimentation des jeunes poussins.

Quelles menaces pèsent sur eux ?

La population décroit d’une manière générale

Le moineau domestique : - 20% en 20 ans et est quasiment menacé en Poitou-Charentes .

Le moineau friquet : - 60% en 10 ans (!), il est en danger d’extinction en France et en Poitou-Charentes.

Les causes de leur disparition

Les habitats se font plus rares à cause du comblement des anfractuosités, et de la disparition des vieux arbres.

La disparition des ressources alimentaires avec la diminution des haies, la raréfaction des insectes, l'intensification de l’agriculture.

La chasse aux oiseaux : les pièges non-sélectifs impactent tous les oiseaux dont le domestique et le friquet.

Comment les aider et les préserver ?

Éviter de combler les trous systématiquement dans les murs en pierre. Installer des nichoirs spécifiques (surtout pour les domestiques)

Les nourrir mais uniquement en hiver pour éviter qu'ils deviennent dépendant et ne soient plus autonomes.

Agir en faveur des insectes avec des herbes hautes et pas d’insecticides.

Son diffusé du moineau : ©JACK BERTEAU-LPO