Danser en solo au Temple de la danse

En période de Covid, on ne danse plus joue contre joue : alors voici l'alternative tendance aux danses de couple,

le Lady Style et le Men Style pour pratiquer salsa et bachata sans risque. Le Temple de la Danse à Lattes propose ces deux disciplines dont nous parle Choco, prof de danse et cuisinier car le Temple de la danse, c'est aussi un resto cuisine du monde ! Découvrez-les cours de danse cette semaine à l'occasion des portes ouvertes ! Réservation obligatoire.

Toutes les activités dansantes sont interdites sauf dans le cadre exclusif des Ecoles de Danse ! Temple de la Danse, 260 rue du Puech Radier 34970 Lattes