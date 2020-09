Le bon plan d'Audrey d'Agence Couture

Le marché des créateurs fait son retour au Marché du Lez de Montpellier, c'est le bon plan d'Audrey Quenin, dénicheuse de talents ! Au programme : accessoires, bijoux, décoration, mode, etc... fait-main et made in France. Et les exposants ont plus que jamais besoin de votre soutien !

Rendez-vous dans la Cour principale du Marché & devant Les Halles dimanche 13 septembre à partir de 10h! Port du masque recommandé.