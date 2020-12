Le bon plan de Caroline de la Maison des Makers : les jouets steam

Des jouets à construire soi-même, qui apprennent à bricoler et à réfléchir pour comprendre comment ça marche : c'est le principe des jouets steam ! Des jouets éducatifs, souvent axés vers la mécanique, la physique, la robotique, l’ingénierie , qui développent la curiosité, la créativité et la réflexion.

Caroline Poyer de la Maison des Makers, blog et concept-store dédiés au DIY (Do it yourself = faites-le vous-même) nous explique ce concept très en vogue au Canada ! Vous adoriez construire des machines avec votre mécano, ou faire des expériences avec votre kit "Le petit chimiste", n'hésitez pas à accompagner vos enfants dans leurs découvertes et leurs inventions !