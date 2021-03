Le bon plan de Maguelonne des "Chroniques de Myrtille" : La tisanerie Infuse

Maguelonne Salles du blog "Les Chroniques de Myrtille" partage avec nous ses bonnes adresse Montpelliéraines.

On découvre Infuse, une tisanerie bio qui a récemment ouvert dans l'Ecusson (2 rue Montpelliéret). Créée par Géraldine et Nathalie, deux pharmaciennes qui proposent tisanes, thés et herboristerie avec des plantes bio et pour la plupart, locales.