Le coup de coeur de Maguelonne des "Chroniques de Myrtille" : les cosmétiques bio de Settara

Dans son blog "happiness et lifestyle" Les Chroniques de Myrtille, Maguelonne Salles partage ses découvertes à Montpellier et alentour. Bonnes adresses, créateurs innovants, et produits qui vont nous faire craquer...

C'est le cas des cosmétiques naturels et bio de la marque Méditerranéenne Settara. Des produits à base de plantes sauvages cueillies à la main, pistachier lentisque, figue de barbarie, oléastre...