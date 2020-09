Le Festival Naître-Perle autour de la naissance

On prend soin de vous, Festival naître-perle. France Bleu Hérault

Le premier web-festival consacré aux enjeux de la grossesse, de la vie prénatale, de la naissance et de la petite enfance

Naître PERLE est un Festival consacré à l'enfant à naître et en devenir, à ses parents et à tous ceux qui les accompagnent . Au programme de ce festival qui s'est tenu à Prades-le-Lez l'an denrier et se réinvente en ligne en 2020 : ateliers, tables-rondes, expériences créatives avec une trentaine d'intervenant-e-s du Brésil, France, Québec, Italie, Espagne, Afrique du Sud... Sonia Péguin, sa co-fondatrice, nous en parle.