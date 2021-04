Le numérique, ça peut rendre la vie des seniors plus agréable !

Les outils informatiques, c'est bien pratique pour communiquer avec sa famille, suivre des cours à distance, éviter les déplacements... A condition de savoir les utiliser ! Apprendre à se servir d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone, naviguer sur Internet, envoyer et recevoir des emails, utiliser la bureautique et la visioconférence sur un ordinateur, sur une tablette ou un mobile, c'est ce que propose aux seniors l'association Mosaïque, en parallèle des Ateliers Jardins Adaptés dans les quartiers de Montpellier, en partenariat avec l’association Up ESI.

Les mains dans la terre et un pied dans le numérique !

Pour vous inscrire à ces ateliers d’accompagnement au numérique, mais aussi en savoir plus sur les ateliers jardins et sorties de pleine nature, contactez l'association Mosaïque au 06 10 30 85 47.

Affiche ateliers numérique - Association Mosaïque Montpellier

Quand Alexandra Lamy explique internet à Josiane Balasko dans le film "Retour chez ma mère"...