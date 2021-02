Les bons plans de Corinne du "Blog d'une provinciale" : Un dressing reponsable

Dans son Blog d'une Provinciale, Corinne aime parler mode. Mais depuis quelques temps, elle s'interroge sur ce dressing qui déborde de pièces achetées sur un coup de tête et qu'elle ne met jamais. Ca finit par coûter cher et c'est d'autant plus bête que l'industrie textile est particulièrement polluante... Une réflexion qu'elle partage avec nous, on profite donc de ses conseils pour faire le tri dans nos placards et nous constituer une garde-robe modulable, élégante et cohérente ! Retrouvez son article en cliquant ici !

Le coup de coeur de Corinne cette semaine : l'épicerie vrac Day by Day à Montpellier