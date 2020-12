Oser les cadeaux vintage, conseil de Jeanne du blog "My urban sweetnesses"

Offrir un cadeau de seconde main, mais si, ça se fait !

Consommer moins et mieux, épargner notre porte monnaie et la planète et faire plaisir avec des cadeaux chinés, des objets de seconde main, c'est la bonne idée de Jeanne du blog "My urban sweetnesses".

Elle partage avec nous ses bonnes adresses Montpelliéraines où trouver du joli vintage : la boutique de mode Chinerie éphémère, la jolie brocante de Colette Favard ou encore Le Marché du Lez et les dimanches du Peyrou.