On prend soin de vous avec la bonne humeur d'LN de Dodues in love

Les temps sont durs, l'ambiance est morose, le Covid rôde, alors... Soyons optimistes et joyeux, manquerait plus qu'on fasse la gueule nous dit LN de la boutique Dodues in Love à Vendres. Prendre soin, aider les autres, se faire plaisir et faire plaisir, se faire belle même si on reste à la maison pour les fêtes, voilà autant de petites choses qui peuvent nous aider à garder le sourire.

L’opération Boîte de Noël solidaire

Laurie et sa boîte de noël © Radio France - LN Cezmi

Vous aussi, vous pouvez apporter un peu de douceur à ceux qui en manquent cruellement, en préparant une Boîte de Noël, à déposer à la boutique Dodues in love de Vendres (place Jules Verne), où auprès des commerçants et associations qui les collectent près de chez vous !