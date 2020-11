On prend soin de vous : Et si on prenait exemple sur notre chat?

Et si on prenait exemple sur notre chat ? France Bleu Hérault

Observez votre chat : il s'étire, il prend le temps de vivre, il sait dire non, il n'oublie jamais de penser à lui ... Et si on s'en inspirait ? Notre chat nous apaise, nous fait rire, et peut nous aider à mieux nous connaître.

C'est ce que nous conseille Christine Xavier de Spéchalistic, comportementaliste et spécialiste de la relation homme-chat. Elle propose d'ailleurs un programme de développement personnel en ligne "Mon chat- mon guide bien-être".