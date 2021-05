Sur une terrasse ou un balcon, on peut se créer un petit bout de jardin !

Catherine Garnier de l'association "Les Jardins De Tara" nous donne des conseils, et vous la retrouverez pour des mini-conférences samedi 8 mai au Marché aux fleurs de Lunel-Viel !

Marché aux fleurs de Lunel 8 mai

Rendez-vous samedi 8 mai pour un marché alimentaire et un marché aux fleurs de 9h à 16h au Parc de l’Orangerie de Lunel-Viel

Au programme : des exposants, un crieur public, des mini-conférences (sur inscription), le tout dans le respect des règles sanitaires !

Animations – Conférences

10h : Réussir un beau jardin naturel et économe en eau.

11h : Réussir son petit jardin de ville sur balcon ou terrasse.

12h : Plus de vie dans nos jardins pour zéro phyto : plantes, animaux, insectes etc… ces précieux alliés du jardinier naturel!

14h30 : Composts et paillis, tout sur le recyclage de nos déchets organiques au service de notre jardin naturel.

15h30 : Préparation du sol pour un beau jardin naturel et économe en eau : aération, désherbage, amendement, fertilisation.

Inscriptions au 04 67 83 46 83