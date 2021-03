Se re-mettre à danser

Vous avez fait de la danse enfant, et aimeriez vous y remettre ? Vous n'avez jamais l'occasion de danser et pourtant ça vous tente ? Mais vous hésitez parce que vous avez peur d'être ridicule, vous manquez de souplesse, ça n'est plus de votre âge ... A bas les préjugés, faites-vous plaisir, renouez avec votre corps, retrouvez de l'énergie et de la confiance ! Certes, vous ne serez jamais Aurélie Dupond ou Hugo Marchand... et alors ?!

Marjorie Lempereur, prof de danse à Montpellier, propose des cours de danse pour tous et saura vous convaincre de vous lancer !

Danse contemporaine, modern'jazz, étirements, barre au sol, cours de danse pour adultes ou pour enfants, rv à la Halle Tropisme de Montpellier.