L'été des Chevaleresses au Château du Hohlandsbourg de Wintzenheim

France Bleu Elsass vous emmène en balade à travers le pays rhénan et aujourd'hui au Château du Hohlandsbourg. Autrefois forteresse, aujourd'hui lieu de loisirs et de découverte, le château du Hohlandsbourg vous propose d'explorer ce lieu chargé d'histoire au travers de nombreuses activités.

La programmation 2022 "Elles étaient une fois" fera la part belle aux dames et damoiselles au Moyen-Âge.

Femmes d’action et de pouvoir, chevaleresses, femmes dans l’art des troubadours, femmes au quotidien, sorcières, sont autant de thèmes qui seront abordés tout au long de la saison au travers de nombreux spectacles et d’ateliers qui montreront la place de la femme au Moyen-Âge.

Dans un décor enchanteur, découvrez la vie exaltante de femmes d’exception (reines, saintes, écrivaines, aventurières, guerrières …) au Moyen Âge.

A 11h, 15h ET 17h : GRAND SPECTACLE - La légende de Mahaut !

Mahaut est une jeune fille malicieuse, intrépide, fougueuse et terriblement attachante. Élevée par son père, elle se rappelle les histoires de « chevaleresses » que sa mère lui racontait avant de mourir. Inspirée par la force et le courage, vivez les aventures mouvementées et chevaleresques de Mahaut. Un spectacle joyeux et vivant, pleins de combats et de rebondissements spectaculaires.

De l’humour, de l’action, du spectacle pour petits et grands !

En continu sur la journée :

1. Ateliers pédagogiques et participatifs pour toute la famille.

- Le vêtement au 15ème siècle

Découvrez les costumes et armure d’hommes et de femmes célèbres du 15ème siècle en Europe ainsi que le travail du tailleur : techniques de métiers à tisser, tissus, matériel et ustensiles etc.

- Les chevaleresses

Femmes de pouvoir, femmes de savoir et femmes à la guerre au Moyen-Âge.

Découvrez de quelles manières les reines, saintes, écrivaines, scientifiques, aventurières, intellectuelles, artistes etc., d’Alsace, de France et d’ailleurs ont marqué leur temps chacune dans leur domaine.

2. Jeux de tables et jeux d’actions

Petits et grands, filles et garçons, amusez-vous aux jeux de table (mérelle, le loup et le renard, dames, échec etc.) et jeux d’actions (cerceaux, échasses, épées, petits chevaux, arbalètes, dînettes d'époques etc.) et personnalisez votre marionnette.

3. Ateliers créatifs

Fabriquez votre marionnette, couronne, hennin et bouclier.

