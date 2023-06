30 ans du métro Toulousain

Bonjour / adieu-siatz Géraud Delbès ! Ce matin dans Qu’es Aquò , une question: comment dit-on bon anniversaire en occitan ?

Disètz: bon anniversari ! E òc, lo mètro de Tolosa fa sos ans / le métro de Toulouse fête ses 30 ans. En occitan, pour souhaiter un anniversaire, vous pouvez dire: far los ans (mot pour mot: faire les ans). Alavetz, aqueste matin, sequéncia nostalgia: si vous étiez à Toulouse en 1993, rappelez-vous / remembratz-vos brave mond: la linha A anava de Bèlmont fins a BassaCamba. Franz, Clémence, est-ce que vous avez compris? La ligne A allait de Jolimont jusqu’à Basso-Cambo. A l’époque, vous étiez plus jeune (moi aussi: èri pas qu’un gojat, un gafet coma se ditz a Tolosa / je n’étais qu’un gafet, un jeune ado) et Tisséo s’appelait la Semvat (Société d'Économie Mixte des Voyageurs de l'Agglomération Toulousain).

Vous vous rappelez de l’inauguration du métro ?

De segur que me’n soveni ! E me podètz creire, aquel 26 de junh de 1993, èran un brave tropèl los que volián préner lo mètro aquel jorn. Croyez-moi, ce jour-là, le 26 juin 1993, ils étaient très nombreux ceux qui voulaient prendre le métro. Pour l’occasion, la Semvat avait distribué des tickets gratuits (des tickets gris!). Un certain Edouard Balladur, alors premier ministre, était venu inaugurer le métro toulousain. Me soveni tanben qu’en decembre de 2003, lo mètro contunhava al nòrd-èst de Tolosa, delà Bèlmont / je me souviens également qu’en décembre 2003, le métro allait au-delà de Jolimont. 3 estacions novèlas permetián d’anar fins a Balmar-Gramont.

3 nouvelles stations permettaient d’aller jusqu’à Balma Gramont ?

En effet Franz, 3 nouvelles stations: Roseraie / Roseada, Argoulets / Argolets et Balmar-Gramont, station terminus. Me soveni tanben del nom de las estacions del mètro que foguèron anonciats en lenga nòstra en setembre de 2009. Je me souviens également en septembre 2009: le métro parle occitan! Tisséo annonce les noms des stations des lignes A et B en lenga nòstra et en français! L’histoire continue, avec dans quelques années, la mise en place de la ligne C. Là-aussi / aquí-tanben, lo nom de las estacions d’aquela linha seràn dits en occitan e en francés. En attendant, Clémence et Franz, on souhaite ce matin un bon anniversari al mètro de Tolosa!