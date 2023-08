Aujourd’hui, Guillaume, dans le dernier qu’es aquò de l’été vous nous invitez à bouléguer !

C’est le moment ou jamais, l’expression du jour est : Bolega-te !

C’est une expression très populaire, ça veut dire remue toi, ou bolegatz-vos pour remuez vous ! Bolegar, ça vient des boules que l’on remue avec vigueur lors des soirées quina ! La quina c’est le loto en occitan. Donc quand òm bolega, on se remue, on gigote on danse ! Quand vous allez voir un concert de rock de rap ou de reggae occitan, vous entendrez à coups sur le chanteur dire à la foule à un moment ou l’autre : bolega-te collèga ! Remue-toi collègue, ou encore bolega lo tafanari, remue les fesses, c’est un appel à la danse dans ces cas là. Et de manière générale c’est plutôt positif ! Et là peut-être pensez vous à la chanson de Mc Solaar : Bouge de là, c’est une fausse piste. On n’emploie pas bolega-te pour envoyer paitre un embarrassós, un pegós, un rompe-cuol, un casse-pieds si vous voulez, non dans ce cas là on lui dira tout simplement tira te d’aquí ! Vas t’en d’ici. Non bolega-te n’est pas bouge de là.

On retrouve bolegar dans tout un tas d’expressions populaires, par exemple, par exemple far bolegar lo mancha, faire remuer le manche, on parle ici du manche des outils, c’est une dédicace pour tous ceux qui font des travaux cet été, coratge la dintrada se sarra, courage c’est bientôt la rentrée ! Les vacanciers, plutôt ceux qui ont choisi l’Atlantique, ont vu à coups sur, à un moment ou l’autre, la mar que se bolega, c’est a dire une mer démontée. Les moins chanceux ont vécu ça lors d’une promenade en bateau, et là ils ont surement bolegat lo soslèu, autrement dit ils ont eu la nausée. Pour éviter ce genre de désagrément certains préfèrent rester au camping et se contentent de bolegar l’ensalada, de remuer la salade c’est plus prudent.

Maintenant bolegar, c’est aussi s’agiter, on dit : se bolegar coma un diable aspersonat, s’agiter comme un diable aspergé, c’est a dire comme un diable dans un bénitier, si vous voulez faire l’expérience, prenez lo gat, le chat, et jetez le dans la baignoire, vous verrez il va se bolegar coma un diable aspersonat !

Pour finir, je dirais qu’avec une chronique quotidienne et une émission hebdomadaire, France Bleu se bolega pour la langue occitane, aquò fa plaser !

Allez bonne rentrée à tous, e bolegatz-vos ! A lèu, à bientôt.