Bonas Pascas !

Bonjour / adieu-siatz Géraud Delbès ! Ce matin dans Qu’es Aquò, on vous propose des expressions en occitan et en français autour de Pâques. Comment dit-on Pâques ?

Disètz Pascas. Aqueste matin Franz, vos propausi una expression que vos deuriá far plaser / je vous propose une expression qui devrait vous faire plaisir: sètz raiant coma un solelh de Pascas. En français, cela signifie: vous êtes rayonnant comme un soleil de Pâques. Je vois que vous êtes content d’être ici ce matin. Quicòm mai / autre expression, escotatz brave mond: cal pas far Pascas avant Rampalms. A votre avis Franz, que signifie ce dicton? Vous avez une petite idée? Il ne faut pas faire Pâques avant les Rameaux / cal pas far Pascas avant Rampalms.

C’est à dire ?

Au sens propre, il ne faut pas faire les choses dans le mauvais ordre. Je m’explique: Rampalms, aquò èra lo dimenge 2 d’abril passat / les Rameaux avaient lieu le dimanche 2 avril. C’est toujours une semaine avec Pâques. Alavetz, es mens vertat a l’ora d’ara / c’est moins vrai aujourd’hui mais un còp èra / mais jadis, les jeunes fiancés ne devaient pas commettre le péché de chair avant le mariage. E òc, lor caliá pas far Pascas avant Rampalms. En ce week-end Pascal, il y a des œufs. Prononciatz los uòus en occitan lengadocian e los ueus en occitan gascon.

Et avec des œufs, on peut faire une omelette ?

E ben òc, podètz far una moleta ! Franz, sabètz que fan una brava moleta al nòrd de Tolosa ? E òc, dempuèi mai de 50 ans, te fan lo moleta de Becièras! Aujourd’hui, vous pouvez vous rendre à Bessières, à 32 km de Toulouse, au nord de la Haute-Garonne, à côté du département du Tarn. La Confrérie des Chevaliers de l'Omelette Géante vous attend. Ongan, aquesta annada / cette année, la confrérie fête ses 50 ans. Amb una tradicion, escotatz: au milieu du siècle dernier, les jeunes se réunissaient sur les bords du Tarn, le lundi de Pâques pour déguster ensemble l'omelette traditionnelle. En 1973, va être créée la Confrérie des Chevaliers de l'Omelette Géante. Aqueste miègjorn / ce midi à Bessières, confection de 3 omelettes géantes et distribution gratuite à 12h30.