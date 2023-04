Adiu Guillaume, on parle aujourd’hui des concerts de casseroles, mais d’abord vous avez une pensée pour le président de la république ?

Ben oui pauròt, le pauvre. Se vei las peiras, lo président, aquesta passa ! Il se voit les les pierres … il galère, il est dans une mauvaise passe. Dès qu’il sort quelque part se fa brandir las pelhas, secouer les haillons. Se fa legir lo catechisme ! C’est un peu la même chose, il se fait engueuler.

Comment on dit s’engueuler en occitan ?

Se Polhar, se repotegar, se cridar, s’escridassar, se sabonar, se charpar, se carcanhar, s’esbramassar. Dès qu’il sort le nez de l’Elysée il se fait aücar, chamar , il se fait huer, il se fait rambalhar, tarabastar, il se fait chahuter ! Qu’on l’aime ou pas il faut avouer qu’il a la codena espessa ! Il a la couenne épaisse, il est résistant.

J’espère qu’il a les tympans épais aussi, parce qu’avec les concerts de casseroles qui le suivent partout, escalfa las aurelhas, ça chauffe les oreilles !

Concert de casseroles ? Vous nous laissez comme ça sans traduction ?

Casserole c’est caçairòla, déjà le mot est pas très sexy, on pourrait traduire concèrt de caçairòlas, mais vous avouerez que ça n’a ni chuc ni muc, ni gout ni saveur ! En occitan on aime les mots qui chantent. On va trouver autre chose, la padena par exemple !

La padène qu’es aquò ?

C’est la poêle ! En plus c’est une image qu’on utilise souvent en occitan, tener la coa de la padena, tenir le manche de la poêle c’est avoir des responsabilités, au sens premier c’est être le chef de la cuisine, mais plus métaphoriquement, on parle de pouvoir.

Et donc une padènade ? C’est pas très beau, vous pouvez faire mieux !

Il y a un mot que j’adore c’est topin/topina, un gros pot a anses en terre cuite à l’origine, maintenant c’est une marmite en acier . On en a même fait un verbe topinar o topinejar, ce n’est pas mijoter, ça c’est mitonar, c’est cuisiner mais avec plus de …. Bling , clang, bang… ça nous ramène au bruit des marmites et des ustensiles qui s’entrechoquent, c’est un mot qui évoque une musique. Un mot peu académique fargat a l’ostal, issu de la maison, de la culture populaire Topinar ! Et donc pour nommer ce nouveau genre de manif a coups d’ustensiles de cuisines, je propose una Topinada ! Validé ?

Voilà c’était ma contribucion a l’actualitat, Bona dimenjada