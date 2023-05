Création en occitan - Lo rei que s’escon

Adiu Guillaume , vous avez des petits yeux, vous avez encore passé la nuit a binge-watché la Seria sur france.tv ?

Legissètz en ieu coma dins un libre dobèrt ! Vous lisez en moi comme dans un livre ouvert ! Il faut dire qu’elle est chouette cette série ! Ça fait au moins 10 fois que je la regarde . Ara que la coneissi de per còr ! je la connais par coeur, bon j’en ai un peu marre j’avoue…me triga la sason 2, il me tarde la saison 2 !

Va falloir être patient, vous n’avez pas un autre programme en occitan a nous conseiller ?

La création en occitan n’est certes pas aussi prolifique qu’on le souhaiterai, mas aquò bolega, ça bouge, il se passe des choses ! Vous savez d’ou ça vient bouléguer ? C’est quand on mélange les boules a la quina, au loto. Ça bolega sur france.tv avec la Seria, et ça bolega aussi sur OCtele.com. La web télé à cent de cent en occitan, a 100% en occitan ! C’est une télé qui a déjà produit Ocveituratge, un remake de cocovoit, et Lo Jaç un programa cortet e resolièr, un programme court et rigolo, qui raconte les aléas d’un couple propriétaires d’un gite, un jaç, donc. Le genre de série qui passerait bien entre le JT et le film. entre lo formatge e lo dessèrt…

Il y a un nouveau film sur octélé ?

C’est un filmòt, c’est un court métrage qui s’appelle Lo rei que s’escon, le roi se cache. Ne pas confondre avec lo rei qu’es un con, ça veut pas du tout dire la même chose ! Saludi coralament lo rei jove Carles tres, e li desiri totes mos vòts de capitada, Je salue cordialement le jeune roi Charles trois, et lui souhaite tous mes voeux de réussite. Lo rei que s’escon, eh ben c’est encore une histoire de jaç, de maison d’hôtes, c’est le lieu dit ou se trouve le gite, qui s’appelle lo rei. E es un filmòt que fa paur !

Attention avec les films d’horreurs ! Après vous dormez de travers et vous arrivez fatigué à la radio !

Non va plan aqui pas de que se pissar dessus, non ça va, c’est correct il n’y a pas de quoi faire des terreurs nocturnes, C’est un film que fa montar tranquilament lo suspense : 4 musiciens séjournent dans un gite au pus fons de lanhas, au fin fond des landes, los enveniment estranhs s’encadenan, les événements suspects s’enchainent, l’ambiant es pezuc, l’ambiance est lourde et marcamal se passeja ! Marcamal c’est le mauvais sort, le mauvais sort se promène littéralement tout va bien mais on sent qu’a un moment ça va mal tourner.. N’en disi pas mai, je n’en dis pas plus ! Le dénouement final va vous surprendre Lo rei que s’escon sur octélé.com