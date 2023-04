Bonjour / adieu-siatz Géraud Delbès ! L’événement sportif du jour, c’est bien évidemment la demi-finale de coupe de France entre Annecy et le TFC. Ce matin dans Qu’es Aquò Géraud, vous commencez cette chronique par une devise ?

Per Tolosa, totjorn mai ! En francés, sabètz de qué vòl dire ? En français, ça signifie: pour Toulouse, toujours plus ! C’est la devise de Toulouse et elle est en occitan. Per Tolosa, totjorn mai ! Ce soir, ça passe ou ça casse! Question brave mond: sabètz en quina annada lo TFC ganhèt la copa de França ? C’était en quelle année? En 1957, contre Angers, avec un victoire des Violets 6 à 3. Un mot sur l’adversaire du soir: Annecy, club de Ligue 2 qui n’a pris qu’un seul point en championnat lors des 5 dernières journées. De leur côté, en Ligue 1, les Toulousains ont récolté 3 petits points. Mas atencion: aqueste ser, es la copa de França ! Seràn las figas d’un autre panièr.

Les figues d’un autre panier ?

Autrement dit, ce sera une autre paire de manches. En occitan, vous dites: seràn las figas d’un autre panièr. Comme lors du quart de finale contre Rodez, les joueurs du TFC vont devoir mettre la pression dès le début du match et surtout, tenir le score (pas comme à Brest dimanche dernier). En d’autres termes: lor caldrà de nhac, de nhac e encara de nhac. Autrement dit, il leur faudra de la … ? La niaque, c’est un mot occitan. En lenga nòstra, il s’emploie au masculin. Nhac qui vient du verbe nhacar et qui signifie mordre.

Il faudra que les Violets aient de l’énergie, de l’envie ?

Exactement, car les supporters du TFC en auront (auràn lo nhac): un còp de mai / encore une fois, ils seront très nombreux ce soir à Annecy (plus de 500 supporters annoncés, bravo à eux!). D’ailleurs, les premiers cars vont partir du Stadium d’ici une heure. Alavetz, ieu tanben me fasiá enveja de far lo desplaçament / moi aussi, j’avais envie de faire le déplacement. Je m’étais dit: pourquoi pas y aller avec la voiture France Bleu Occitanie avec Julien Balidas au volant ? Mais Philippe Gleyze, en bon gascon qu’il est, m’a déconseillé de monter en voiture avec Julien Balidas. Entre la musica et l’assurance multirisque renforcée, je préfère rester à Toulouse. Anem, bona jornada, allez le Tef ! Per Tolosa, totjorn mai!