Demi-finale top 14

Adiu Guillaume, vous faites parti des innombrables toulousain qui ont été privés de places pour la demi finale, pas trop déçu ?

Francament me tòrç lo cais ! Lo cais c’est la mâchoire, ça me tord la mâchoire, ça veut dire que je suis dépité ! Pour approfondir ce sentiment, je dirais même que la castanha fuma, me monta la mosca, me tusta suls nèrves, fau de pebre, me fa bolir lo sang, ai lo morre negre, erici las sedas, bref je suis en colère. L’occitan a mille expressions pour exprimer le dépit, la colère, c’est pour ça qu’il est toujours plus savoureux de romegar, râler ou de s’engueuler en occitan !

Vous n’avez qu’a vous en prendre qu‘à vous même, vous auriez pu acheter les places a l’avance !

C’est pas faux mais je préfère, m’en prendre a qualqu’un mai, a quelqu’un d’autre, avisatz vos, figurez vous qu’un còp de mai, encore une fois j’ai fait confiance a mon cousin pour acheter les places, e un còp de mai, j’aurais pas du ! Demander un service a mon cousin c’est comme tirar de pets d’una ase crebat, ce qui veut dire ? c’est demander l’impossible ! Dans le même esprit on pourrait dire que la parole du cousin val pas lo pet d’un ase ! J’ajouterai même que le cousin pòt pas far un pet sens qualqu’un mai, qu’il est incapable de prendre la moindre initiative tout seul.

Vous allez quand même l’inviter à voir le match ?

Oui solide, bien sur, parce que voyez vous, soi pas maliciós, rancurós, je ne suis pas rancunier, bon c’est sur qu’on va surement se polhar, se repotegar, s’escridassar, se sabonar, se carcanhar, se charpar… on va s’engueuler, mas coma de costuma comme d’habitude anam se radobar, se remetre, se petaçar, se repatricolar ! Se rabibocher !

Una bona escudela de formatge, un gòt de vin, una victoria de Tolosa, e fai tirar ! Une bonne assiette de fromage, un verre de vin, une victoire de Tolosa e c’est reparti ! Le mot de la fin, un vieux slogan du stade se ven se ganha e s’en va ! On vient on gagne et on s’en va ! Allez le stade.