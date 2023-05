Des brebis à Toulouse

Bonjour / adieu-siatz Géraud Delbès ! Ce matin dans Qu’es Aquò , vous nous parlez de brebis qu’on peut avoir actuellement à Toulouse. Comment dit-on une brebis en occitan ?

Disètz las fedas en occitan e tanben las oelhas. Alors, effectivement hier après-midi, je suis allé me promener dans une zone verte située au nord-est de Toulouse. Question: sabètz cossí s’apèla aquel endreit? C’est à quel endroit? Aux Argoulets, et là-bas, j’y ai vu des brebis. E me podètz creire, n’i aviá un brave tropèl!! Il y avait un sacré troupeau. A vista de nas, i a quicòm coma oitanta, quatre-vint fedas. Oui, vous avez bien entendu, 80 brebis sont présentes actuellement sur la zone verte des Argoulets.

Elles vont y rester combien de temps ?

Quant de temps? E ben, pendent encara 2 meses. Ces brebis sont présentes encore 2 mois. Figuratz-vos qu’es pas lo primièr còp que i aquelas fedas, aquelas oelhas. Traduction? Ce n’est pas la première fois que ces brebis sont présentes aux Argoulets. En effet, depuis 2017, la mairie de Toulouse renouvelle chaque année une action d’éco-paturage sur la zone verte des Argoulets. Es acabat lo temps quand utilizavan totas aquelas canhadas quimicas / terminé le temps des produits chimiques pour entretenir ce parc de 7 hectares. Une méthode qui est plus respectueuse de l’environnement, amb la preséncia d’un pastre.

Un berger est présent ?

Il s’appelle Nourredine, il est présent 24h sur 24h. Amb el, i a tanben son gos, son can, son canh / il est accompagné de son chien. Un berger passionné par son métier et qui répond avec plaisir aux questions des promeneurs. De notar que d’encontres son possibles tanben amb los pichons de las escòlas. Vous avez compris? Les scolaires peuvent participer à des rencontres thématiques (démonstration de chien de troupeau, trabalh de la lana / travail de la laine). Se cal far marcar / il faut s’inscrire. I a mai d’una raça d’aquelas fedas / plusieurs races comme la brebis romande, originaire de notre région. Vous avez aussi la brebis Mérinos d’Arles (qui est originaire de la plaine de la Crau). Coût de l’opération: 23000€. Enfin, en plus de ces brebis, vous pourrez voir également 30 lapins ainsi que 2 poneys.