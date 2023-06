En finale...autour d'un bon repas

Comment préparez vous cette finale Guillaume ?

Il faut comprendre que chez moi la finale c’est un tradition qui se vit ambe la familha e los amics, una vertadiera festa pagana, une vrai fête païenne ! Si le rugby était une religion, la finale du top14 serait l’équivalent de Noel, Nadal, de Pessa’h, la pasca josiva ou de l’Aid el Kibir , la festa del moton. C’est lo ressopet, lo reganhon, le reveillon !

Alors pour réussir sa finale, ça commence al mercat ! au marché. Il faut un bon ortalièr, un bon maraîcher, un bon carnsaladièr, un bon charcutier, un bon maselièr( carnissèr), un bon boucher, un bon formatgièr, e un bon fornièr, et un bon boulanger, et là vous avez le 5 de devant.

Avec vous c’est plus une finale, c’est un banquet !

Una Taulejada ! Tout a fait anam vesprejar coma jamai, on va diner comme jamais ! Pour l’avant-match c’est los apetissadís, les hors d’oeuvre, un peu de charcuterie : cambajon, salsissòt, pastis…( pastis c’est pas la boisson !), et un peu de verdure aussi : pebròt brasilhat, poivron braisé, padenada d’espargues verds, poêlée d’asperges vertes, e qualquas ortalissas de chimpar dins la salsa picanta, o l’alhòli ! Et quelques légumes a tremper dans la sauce piquante ou l’ailloli.

Et les grillades je parie que c’est vous ?

E non perdu c’est la calinhaira, vous savez qui c’est ? On fait a cadun son torn, a tour de rôle, et cette fois es ela que se pega al las grasilhadas, s’est elle qui se colle aux grillades, c’est un peu le demi d’ouverture : bota de pebre, de sal, d’espècias e zo distribuis los costelós, elle distribue les côtelettes ! E se per cas i aja encara de plaça, et au cas ou il y ait encore de la place, pels valents, pour les plus vaillants, formatge, dessert e pomat que petoneja ! Cidre qui pétille ! En espérant que le match sera lui aussi petonejant !