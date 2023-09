Envie de rester au lit ?

Bonjour / adieu-siatz Géraud Delbès ! C’est un peu dur ce matin ? Vous avez du mal à vous lever. Question dans Qu’es Aquò , comment dit-on en occitan ‘‘rester au lit’’ ?

Estar al lièit. Estar al lièit qu’on peut traduire mot à mot par ‘‘rester au lit’’. C’est vrai qu’on aimerait tous rester au lit un peu plus longtemps tous les matins. D’ailleurs, savez-vous qu’il est possible d’être payé en restant allongé ? Me cresètz pas ? Vous ne me croyez pas ? Es ben pagat en mai d'aquò ! / c’est bien payé en plus ! 18000 èuros : ça fait combien ? 18000€ pour participer au programme de recherche mené dans les locaux de la clinique spatiale de Toulouse. Votre mission, si vous l’acceptez: rester alité 60 jours e far de bicicleta / et faire du vélo. Clémence, Flora, Franz: es un programa que vos agradariá ? / c’est un programme qui vous plairait ?

Quelles sont les conditions ??

Cal èsser un òme, aver entre 20 e 45 ans, en bona santat e cal pas fumar. Autrement dit ? Il faut être un homme, avoir entre 20 et 45 ans, être en bonne santé et ne pas fumer. L’objectif est de préparer les futurs vols spatiaux mais pour vous qui nous écoutez, si votre ambitieux est de rester au lit ce matin, alors c’est plus simple. Le sommeil en occitan se ditz lo sòm voire la sòm. Lo sòm, au masculin, c’est donc le sommeil. Mais ce mot peut s’utiliser également au féminin avec la sòm. La sòm, c’est l’envie de dormir. Quand la sòm vos aganta / quand le sommeil vous gagne. D’ailleurs, voici ce qu’on dit en occitan: la sòm es dins un sac: s’es pas al fons, es al cap.

Cela veut dire: le sommeil est dans un sac (et ensuite?) ?

S’es pas al fons, es al cap. Si le sommeil n’est pas au fond, es al cap / il est en haut. C’est à dire: quoi que vous fassiez, vous ne pouvez vous passer de dormir. E ara, una question: segon vosautres, que vòl dire badalhar ? Que signifie le verbe badalhar ? C’est bailler. Badalhar sap pas mentir, vòl manjar o dormir. Le bâillement ne sait pas mentir, il veut manger ou dormir. E puèi fin finala brave mond, aquí una expression, une expression sur le sommeil / lo sòm: qui dormís grassa matinada, trotarà tota la jornada. Vous avez compris ? Qui fait la grasse matinée trottera toute la journée. Anem, bon coratge se sètz pas encara sortit del lièit.