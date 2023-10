Fruits et légumes de saison

Bonjour / adieu-siatz Géraud Delbès ! Le mois d’octobre est la période idéale pour manger des légumes et fruits de saison. Question dans Qu’es Aquò, comment dit-on les courges ?

Las cojas o las cujas, aquò depend de las prononciacions. Vous avez le potiron qu’on consomme à l’automne et qui se dit en occitan la cogorda. Pour parler des légumes, vous pouvez utiliser le mot legume (simple, comme en français) ou ortalissa. Las ortalissas venon de l'òrt. Ça vient de l'òrt. L'òrt, en occitan, c’est le jardin potager. On parle aussi parfois du casal en languedocien ou du casau en gascon. Bref, parmi les légumes que vous pouvez manger durant cette saison, i a per exemple las carròtas. Les carottes, qu’on peut traduire aussi en occitan par las pastenagas. Pastenagas qui est à rapprocher du mot panais (le panais). E sabètz brave mond, a l’origina, las gents fasián pas la diferéncia entre la carròta e la pastenaga.

On ne différenciait pas la carotte et le panais ?

Absolument, il y a 9 à 10000 ans, se fasiá pas la diferéncia, d’où cette confusion qu’on entretient toujours en occitan entre la carròta e la pastenaga. E vosautres, que vos agrada coma ortalissas ? Qu’est-ce que vous aimez comme légumes ? Autre légume, ancien mais qui est toujours d’actualité: lo tòpi. Lo tòpi, qu’es aquò ? C’est le topinambour.

Et pour les fruits de saison ?

Lo rasim o l’arrasim, c’est le raisin. Mais aussi las pomas / les pommes, las peras / les poires. Bien-entendu / de segur, i a tanben la castanha. La castanha, c’est un mot occitan (il s’agit de la châtaigne). La noisette se dit en occitan l’avelana (l’avelana comme Lavelanet dans l’Ariège ou aussi Lavelanet de Comminges). Justement, à coté de Lavelanet de Comminges, vous avez Rieux-Volvestre. Rius (Rius de Volvèstre) amb aqueste dimenge / ce dimanche, la 1ère édition de « Fruits Oubliés en Fête ! » (Alban Forlot en a parlé sur cette antenne avant-hier). Manifestation qui a pour but de remettre au goût du jour la culture et la dégustation des productions d'autrefois, coma lo codonh / le coing, las mesplas / les nèfles, lo saüc / les baies de sureau et bien plus encore. Bona jornada a totes !