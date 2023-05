Hommage à Michel Cordes

Bonjour / adieu-siatz Géraud Delbès ! Ce matin dans Qu’es Aquò, un hommage à un comédien qui nous a quittés vendredi dernier. Il s’agit de Michel Cordes ?

Michel Cordes que les téléspectateurs de France 3 connaissaient bien puisqu’il jouait le rôle de Roland Marci dans la série Plus Belle La Vie. Aqueste matin, vos vòli parlar d’aquel òme, d’aquel comedian que sa carrièra se pòt pas resumir a aquela seria. Traduction ? La carrière de Michel Cordes ne peut pas se résumer à Plus Belle La Vie. En 2014, à l’occasion des 10 ans de la série, j’avais interrogé Michel Cordes dans le cadre de l’émission Conta Monde sur France Bleu. E òc brave mond, Miquèl Còrdas parlava la lenga nòstra e joguèt dins una seria tot en occitan.

Il avait joué dans une série en occitan ?

Oui, ça s’appelle la Seria, que vous pouvez voir actuellement sur la plateforme france point tv. Michel Cordes a participé au tournage de la Seria. Lui qui cherchait à faire autre chose que Plus Belle La Vie, aviá passat de seleccions / il avait participé à des castings mas pecaire per el, los realizators lo volián pas traire de son ròtle de Roland Marci / mais hélas pour lui, les réalisateurs ne voulaient plus le sortir du rôle de Roland Marci. Èra embarrat aquí-dedins / enfermé là-dedans, condamné à représenter le bon méridional tenant un bistrot, lui qui était le seul comédien de Plus Belle La Vie à avoir un accent occitan. En quelque sorte, Michel Cordes jouait le rôle de l’indigène de service.

Michel Cordes était aussi un homme de théâtre ?

Entre-autre, il va écrire la pièce Espanhòl d'Aquí, mis en scène par le Théâtre de la Rampe. Pèça en occitan, en francés e en castilhan que conta l'immigracion espanhòla en Lengadòc dins las annadas 50 del sègle passat. Il va mettre aussi en scène Menèrba 1210 écrit par son père, Léon Cordes, spectacle racontant un terrible épisode de la croisade contre les Cathares au XIIIe siècle. Enfin, durant toute sa carrière, Michel Cordes va défendre l’occitan, critiquer le centralisme parisien et révéler avoir souffert du mépris de certains pour son accent.