Bonjour / adieu-siatz Géraud Delbès ! Qu’es Aquò c’est l’air du temps en occitan et ce matin Géraud, vous nous parlez de l’automne ?

Aqueste matin, comenci aquesta cronica amb una expression. Je commence cette chronique avec une expression, escotatz: quand vesètz venir Sant Matiu, s’escapa l’estiu. Mathieu Ferri, elle est forcément pour vous cette expression. Quand vesètz venir Sant Matiu, s’escapa l’estiu. Traduction ? Quand vous voyez venir Saint Mathieu, l’été s’échappe, l’été s’en va. Saint Mathieu dont la fête se déroulait la semaine dernière. C’était quel jour ? Jeudi dernier / dijòus passat. Autre expression ou plutôt autre variante: Per Sant Matiu, l’estiu nos ditz adiu. Pour Saint Mathieu, l’été nous dit adieu. Cela rime en occitan mais pas en français ...

Comment dit-on l’automne en occitan ?

Vous pouvez tout simplement dire l’auton. C’est assez simple à retenir. En Gascogne toulousaine et plus particulièrement du côté de Saint-Lys, se ditz l’arrèra-sason, littéralement l’arrière-saison. Se parla tanben en occitan de la tardor. Tardor, même mot qu’en catalan mais qui se prononce tardor. Toujours pour parler de l’automne, vous avez aussi un très beau mot en occitaan avec la davalada. La davalada, c’est la descente, car à cette période de l’année, les feuilles des arbres tombent.

Il fait plus frais le matin également?

Oui, c’est vrai même si les températures sont très douces l’après-midi, surtout pour une fin septembre. Aqueste divendres, festejarem los Miquèl o Miquèu. Ce vendredi, nous fêterons les Michel (Miquèl o Miquèu en occitan). A ce sujet, il existe un dicton: l’estiu de Sant Miquèu, dura tres jorns, e mai benlèu / l’été de Saint Michel dure trois jours et peut-être plus. Un dicton ancien et qui est pourtant assez parlant en 2023. Ce qui n’est toujours pas le cas. Quora serà l’ivèrn ? Lo jorn de Sant Miquèl. Quand sera l’hiver ? Le jour de la Saint Michel. Là, en revanche, on peut avoir un sérieux doute avec ce dicton quand on voit la météo qui est annoncée cette semaine. En attendant brave mond, vos disi bon dimars / bon mardi à tous.