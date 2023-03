Bonjour / adieu-siatz Géraud Delbès ! Aujourd’hui, on célèbre la journée mondiale de l’eau. Tout d’abord, une question dans Qu’es Aquò: comment dit-on l’eau en occitan ?

Disètz l’aiga. Ce mot aiga, vous le retrouvez à travers des noms de communes dans toute la grande Occitanie, dins tot l’espaci lingüistic occitan. Per exemple al sud-èst de Tolosa, avètz Aigasvivas, un vilòta de Lauragués. Petit point prononciation autour de cette table: Aigasvivas ? Ce nom de commune est en occitan mais il a été francisé, d’où la prononciation actuelle: Ayguevives. Aigasvivas, qui signifie donc: ‘‘eaux vives’’. Question: quand ces eaux ne sont pas vives, elles sont donc … ? Elles sont mortes, comme le nom de cette commune en Camargue: Aigues-Mortes, qui vient de l’occitan AigasMòrtas.

Finalement, il y a beaucoup de noms de communes en occitan qui font référence à l’eau ?

Òc-ben, absolument. Per vosautres que nos escotatz ou pour vous qui nous regardez ce matin sur France 3 Occitanie, avètz dins Tarn al ras de Masamet, Aigafonda. Aigafonda, nom occitan francisé en Aiguefonde. Aiguefonde, commune du Tarn, juste à côté de Mazamet. Le mot aiga est donc très présent dans plusieurs noms de communes occitanes. Tot aquò vòl dire que los nòstres reires avian comprés que l’aiga èra essenciala quand decidissián de crear una comunautat.

Vous pouvez traduire ?

Cela signifie que nos ancêtres avaient compris que l’eau était essentielle quand ils décidaient de s’installer pour créer une communauté. D’où ces noms de lieux avec le mot Aiga, très nombreux chez nous. Aujourd’hui / uèi, dimècres 22 de març, es la jornada mondiala de l’aiga: notre région est particulièrement exposée aux sécheresses (a las secadas) et aux inondations (als aigats). Considérées comme exceptionnelles, ces sécheresses et ces inondations ont tendance à se répéter. Les zones humides en Occitanie ne cessent de diminuer, notamment à cause du réchauffement et des activités humaines. Plus que jamais, il est important de prendre des mesures per lutar contra la crisi de l’aiga. Una crisi qu’es mondiala. Bona jornada a totas e a totes !