Bonjour / adieu-siatz Géraud Delbès ! Ce matin dans l’air du temps en occitan, vous nous parlez de l’église. Question dans Qu’es Aquò: comment dit-on une église en occitan ?

Se ditz una glèisa. D’ailleurs, ce mot ne vous est pas totalement inconnu. On retrouve ce mot occitan, glèisa, à travers des noms de lieux. Ten, per exemple, al sud-èst de Tolosa, a Ramonvila, vous avez l’avenue de la glèisa vièlha. Glèisa qui dans sa prononciation francisée donne Gleyze. Et là forcément, si vous nous écoutez ou si vous nous regardez régulièrement, et bien vous savez que Gleyze peut être aussi un nom de famille. E òc brave mond, Gleyze comme Philippe Gleyze, notre consultant rugby. Aqueste matin, vos parli de la glèisa perque i a un eveniment. A Tolosa, bastiràn una glèisa dins lo quartièr de Bòrdaroja.

Une église va être construite à Toulouse dans le quartier de Borderouge ?

Òc-ben / en effet Franz. On vous en a déjà parlé sur France Bleu Occitanie. La construction de cette église est un événement pour toute la communauté chrétienne et pour le diocèse de Toulouse. Ten, au passage, notez que le mot diocèse est féminin en occitan: la diocèsi. L’archevesque de Tolosa pausèt la pus primièra pèira d’aquela glèisa divendres passat. La toute première pierre / la pus primièra pèira de cette église a été posée vendredi dernier. Serà la glèisa Sant Salvador. Sant Salvador, c’est Saint-Sauveur et ce sera le nom de cette future église du quartier Borderouge à Toulouse. En lenga nòstra, plusieurs mots font référence à Dieu. Franz: comment dit-on bonjour en occitan ?

Facile: adieu-siatz [adissias] !

Fòrt plan manhac, mas sabètz que vòl dire exactament ? Mais savez-vous quelle est la signification exacte d’ adieu-siatz ? Ça veut dire ‘‘A Dieu soyez’’, donc ‘‘soyez à Dieu’’ / adieu-siatz. Adieu-siatz o adishatz que vous employez en occitan pour dire bonjour et au-revoir à plusieurs personnes ou à quelqu’un que vous vouvoyez. Et puis vous avez aussi Adieu. Alors, attention, on ne prononce pas ‘‘adiou’’ mais bien adieu. Aquí-tanben / là-aussi, il y également une référence à la religion: adieu, c’est adieu. Adieu que vous utilisez pour dire bonjour et au revoir à une seule personne et surtout à quelqu’un que vous tutoyez. Fin finala, vos disi adieu-siatz e bon dimars / bon mardi à tous !