L'Epiphanie

Oui vous allez voir c’est plus prudent. En occitan le galette des rois c’est la còca dels reis, la còca c’est un gâteau, alors forcément quand vous n’êtes pas de la région et que belle maman vous propose de la còca après le fromage, la première fois , aquò vos fa caire de cuol, ça surprend, surtout quand on sait que le terme générique pour désigner un gâteau en occitan c’est Lo pastis ! La Pasta, la patte, lo pastis, le gâteau, los pastissons et lo pastissièr e la pastissièra sont ceux qui fabriquent la còca e lo pastis en toute légalité.

Vous avez bien fait de nous prévenir un quiproquo peut si vite arriver avec l’occitan !

C’est vrai il y a des subtilités, des faux amis, d’ailleurs en occitan on ne tire pas les rois, on fait les rois, (òm fa)fasem los reis ! Le verbe far, faire, est très souvent utilisé, pour les métiers notamment : on est pas pastissièr on fait pastissièrr, Franz vous même vous n’êtes pas animateur radio, vous faites animateur radio !

Alors, ce soir vous allez faire les rois avec la galette briochée ou a la frangipane ?

Mila dieu, quin renèc, quina secrejada ! Quel blasphème ! La frangipana ! aquò n’a ni chic ni muc ! Ça n’a ni gout ni saveur. Aquò a pas gost ni a sal ni a suja, ça n’a gout ni de sel ni de suie, c’est insipide ! A mai fa tot eissut, tot estequit, c’est tout sec, chétif, c’est tout raplapla !

Raplapla ! Comme vous y allez… d’ailleurs ça se dit comment raplapla en occitan ?

On dit flico-flaco et j’ai pas peur de la dire la frangipane c’est flico-flaco. Mais tout ça c’est mon vejaire, mon point de vue, je terminerai en citant mon rèiregrand, mon arrière grand-père, campion departamental de marrida fe, qui était d’une mauvaise foi légendaire. Il disait : de gosts e de colors que vau mei non desbàter ! Des gouts et des couleurs il vaut mieux ne pas débattre.