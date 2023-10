Bonjour / adieu-siatz Géraud Delbès . Aujourd’hui, on célèbre la journée mondiale de l’habitat. Question ce matin dans Qu’es Aquò : comment dit-on un logement ?

Se ditz un lotjament. Va plan ? Sètz contents del vòstre lotjament? En français, vous connaissez l’expression ‘‘avoir pignon sur rue’’. C’est à dire avoir un bien à soi, une maison, des immeubles, une boutique e patin-cofin. Avoir pignon sur rue se dit en occitan aver un ostal plan situat. Qu’es aquò un ostal ? C’est une maison. Donc, aver un ostal plan situat signifie avoir une maison bien situé. En occitan languedocien, l’ostal, c’est la maison, c’est aussi l’hôtel particulier. Vous en avez beaucoup à Toulouse, quartiers Esquirol, Carmes, … En Volvestre et en Gascogne toulousaine, se pronóncia pas l’ostal mais l’ostau.

Il y a d’autres mots pour parler de la maison?

Tiò, oui, toujours en occitan-gascon, maison e casa sont les deux autres mots utilisés. L’un ressemble au français (maison) et l’autre à l’espagnol (casa). E vosautres, aquò vos agradariá d’aver un ostalet a la montanha o a la mar ? Et vous, aimeriez-vous posséder un ostalet à la montagne ou à la mer? Qu’es aquò un ostalet ? C’est une petite maison, une maisonnette. Se pòt dire tanben en lenga nòstra un ostalon o un ostalòt. Ten, l'ostalòt, c’est aussi un nom de famille d’origine occitane. Chez nous en Occitanie, certains s’appellent Loustalot.

Et si on a envie d’une grande maison ?

Ah oui, je vois Franz: vous avez la folie des grandeurs ? Et bien dans ce cas-là, la grande maison se traduit en occitan par l’ostalàs. Contrairement à la langue française, les mots finissant par -as ne sont pas péjoratifs. Ainsi, l’ostalàs, c’est une grande maison (entendez qu’elle n’est pas laide). Dins l’ostal o dins l’apartament, avètz la cosina / la cuisine, la sala de manjar o de minjar / la salle à manger, las cambras o las crambas / les chambres, sens oublier la sala d’aiga. Qu’es aquò la sala d’aiga ? C’est littéralement la salle d’eau, donc la salle de bain. Enfin, une maison, ça s’entretient. C’est ce que vous dit ce proverbe en occitan: qualques gotièras bastan per far pèrdre un ostal / quelques gouttières suffisent pour ruiner une maison. Les petites dépensent finissent par coûter cher. Bona setmana a totes.