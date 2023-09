L'occitan en Espagne

Bonjour / adieu-siatz Géraud Delbès ! Ce matin dans Qu’es Aquò, vous nous proposez un petit voyage en Espagne. Pourquoi ?

Et bien parce qu’à Toulouse et en général dans notre région, l’Espagne pousse un peu sa corne (comme le chantait si-bien Claude Nougaro). Espanha es pas tan luènh d’en çò nòstre / l’Espagne, c’est tout près de chez nous. Ten, question Flora, Clémence et Franz: sètz ja estats en Espanha ? Vous êtes déjà allé-e-s en Espagne ? Alavetz, aqueste matin, ai decidit de vos parlar d’aquel país perque figuratz-vos que la lenga occitana dintra al Parlament d’Espanha. Vous avez compris ? La langue occitane va faire son entrée au Parlement en Espagne, au côté d’autres langues comme le basque et le catalan.

Mais on parle occitan en Espagne ??

E ben òc manhac ! Aquò vos espanta ? Ça vous ‘‘espante’’ ?’ Oui, on parle occitan en Espagne: est-ce que vous connaissez le Val d’Aran ? C’est une petite vallée centrale des Pyrénées, à 2 heures de route de Toulouse. Vous avez beau être dans un autre pays et pourtant on partage le même fleuve. Et ce fleuve, c’est la Garonne (Garona). D’ailleurs, là-bas, l’occitan est une langue officielle, avec le catalan et l’espagnol. Les panneaux sont en aranais (l’aranais, c’est de l’occitan-gascon). Ainsi, sur les panneaux, vous pouvez lire par exemple ‘‘Arriu Garona’’. Un arriu en gascon, c’est une rivière. E ben òc brave mond, la Garonne en Val d’Aran n’est pas aussi large qu’à Toulouse.

Cette vallée est toute proche du Comminges ?

Absolument, d’ailleurs, la configuration du Val d’Aran fait que cette petite vallée a toujours été tournée vers le nord, donc vers Saint Béat et le Comminges. Administrativement, le Val d’Aran appartient à la Generalitat de Catalonha. La Généralité de Catalogne, qui depuis 2006, permet à l’occitan dans sa forme aranaise, d’être une langue officielle dans toute la Catalogne. Désormais / d’ara-enlà, la lenga nòstra dintra al Parlament d’Espanha car le gouvernement de Pedro Sanchez ouvre le congrès à des langues co-officielles dans l’une des communautés autonomes du pays (l’occitan en fait donc partie!). Un deputat, pendent una intervencion orala o escrita, aura la possibilité d’utiliser sa langue maternelle. Un service de traduction sera mis en place. Comme quoi, apprendre l’occitan permet aussi de voyager. Bona jornada !