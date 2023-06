L’occitan enseigné au Japon !

Bonjour / adieu-siatz Géraud Delbès ! Ce matin dans Qu’es Aquò , vous nous parlez de l’enseignement de l’occitan. Une langue qui s’enseigne chez nous mais aussi à l’étranger ?

Benlèu que m’anatz pas creire / peut-être que vous n’allez pas me croire e pr'aquò, la lenga nòstra s’ensenha tanben al Japon. Si, si, vous avez bien entendu! L’occitan est enseigné au Japon. Grâce à Naoko Sano elle vient d’ouvrir un cours d’occitan à l’université préfectorale d’Aïchi, une région côtière du centre du pays. Naoko Sano est professeure de langue et de civilisation française. Fins ara, aviá pogut propausar de corses d’inicacion a l’occitan / jusqu’à maintenant, elle avait pu proposer des cours d’initiation à l’occitan, notamment à l'université municipale de Nagoya.

Comment cette Japonaise a appris l’occitan ?

Aquò vos espanta mas a ieu tanben ! Ça vous ‘‘éspante’’ ? Ça vous surprend ? Naoko Sano aprenguèt l’occitan quand faguèt sos estudis a Montpelhièr (fa un trentenat d’ans). Vous avez compris ? Elle a appris l’occitan lors de ses études à Montpellier (il y a une trentaine d’années). Ailà, podèm dire que s’es enamorada de la lenga nòstra / là-bas, elle est tombée amoureuse de l’occitan. Et puis ce n’est pas tout: en 2007, faguèt paréisser un obratge pedagogic de vocabulari occitan-japonés / en 2007, Naoko Sano a publié un vocabulaire occitan-japonais. 6500 mots pour apprendre le vocabulaire de la vie quotidienne. Un outil pédagogique à destination des Japonais qui souhaitent apprendre l’occitan. Elle s’est notamment inspirée du travail d’un habitant du Volvestre: André Lagarde, un grand monsieur de l’occitan qui a publié vocabulari occitan.

En plus du Japon, est-ce qu’on enseigne l’occitan dans d’autres pays ?

E ben òc, per exemple, en Austria / en Autriche: d’ailleurs, ce soir à 18h30, il y aura un débat en ligne : perqué apréner e ensenhar l’occitan en Austria ? Pourquoi enseigner et apprendre l’occitan en Autriche ? Débat avec Alexander Sigmund, professeur de français et d’occitan à l’Université de Vienne. E puèi fin-finala, de segur, l’occitan s’ensenha tanben en çò nòstre / et puis bien-entendu, l’occitan est enseigné chez nous, en licence, à l’université Toulouse Jean Jaurès, à Montpellier et à Pau.