De segur, es possible ! Bien-sûr, c’est possible ! Alors, juste pour rappel per vosautres que nos escotatz a la ràdio mais aussi pour vous qui nous regardez ce matin sur France 3, la plateforme Parcoursup permet de créer un dossier de préinscription et de trouver des informations sur les 21 000 formations de l'enseignement supérieur. Alavetz, nosautres, sèm pas que de vièlhs e tot aquò existissiá pas un còp èra. Vous avez suivi ? Allez, c’est lundi, donc je traduits: à notre époque, nous qui sommes désormais vieux, Parcoursup, cela n’existait pas. Question Franz et Jeanne-Marie: aviatz una idèa del mestièr que voliatz far quand èretz al licèu ? Lycéen ou lycéenne, aviez-vous une idée du métier que vous vouliez faire ? Dans tous les cas, un site internet vient d’être créé et il permet de choisir l’occitan sur Parcoursup.

Concrètement, comment cela fonctionne ?

Sur le nouveau site « Occitan Études Métiers » les élèves de terminale peuvent retrouver l’ensemble des formations initiales accessibles après le Bac et en lien avec l’occitan. Per cada formacion, avètz un ligam dirècte qu’es propausat cap a la platafòrma ParcourSup. Traduction Jeanne-Marie Marco ou Franz Massard? Pour chaque formation, un lien direct vers la plateforme ParcourSup est proposé. Les élèves peuvent également contacter les responsables pédagogiques ou d’anciens élèves diplômé.e.s. Ce site a été mis en place par l’Office Public de la Langue Occitane.

Quels sont les secteurs où on peut travailler grâce à la langue occitane ?

Avètz per exemple los mestièrs en ligam amb la comunicacion. Parmi les métiers en lien avec la communication, vous avez des rédacteurs / rédactrices web, des chargés de communication, de jornalistas tanben. Avètz los mestièrs de l’animacion e de l’accion sociala: animateur/-trice en accueil de loisirs, assistant.e maternel.le et puériculture, ou encore agent de développement de patrimoine oral.

Et dans l’enseignement ?

Professeur.e des écoles bilingues, professor en collègi e licèu, il y a également des métiers qui concernent le domaine de la recherche: dans ce site internet consacré aux études et métiers en lien avec la lenga nòstra, découvrez aussi des témoignages de professionnel.le.s qui travaillent au quotidien avec l'occitan. Enfin, pour rappel, la saisie des vœux sur Parcoursup se clôturera le 9 mars. Bon diluns a totes ! Bon lundi à tous !