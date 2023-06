Bonjour / adieu-siatz Géraud Delbès ! Ce matin dans Qu’es Aquò , vous nous parlez de l’ours des Pyrénées. Comment dit-on un ours en occitan ?

Disètz un ors. C’est très simple. En fin de setmana passada / le week-end dernier, des amateurs ont réussi à photographier le plus vieil ours mâle des Pyrénées (son nom est Néré, a 26 ans / il a donc ?). On vous en a déjà parlé sur France Bleu Occitanie. Un ors e tanben una orsa, una feme / ils ont réussi également à photographier une femelle / una feme, qui s’appelle Réglisse. Alavetz brave mond, podètz dire lenga nòstra un ors mas dins las montanhas pirenencas, i a tanben un autre nom en occitan per parlar de l’ors. En résumé ? En occitan, vous pouvez dire un ors, mais dans les Pyrénées, il existe un autre nom pour parler de ce plantigrade. Se ditz tanben lo Monsur. Franz, Clémence: qu’es aquò un monsur ?

C’est un monsieur ?

E òc, fòrt plan ! Historiquement dans les Pyrénées, lo Monsur, c’est un seigneur. Un seigneur que l’on respecte mais aussi que l’on craint. En français, vous connaissez plusieurs proverbes comme: il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. E ben sabètz cossí se ditz en occitan ? Savez-vous qu’elle est l’expression équivalente en occitan ? Ne cau pas véner lo peu abans d’aver la bèstia. C’est ce qui se dit dans les Pyrénées gasconnes. Ne cau pas véner lo peu / il ne faut pas vendre le poil, la robe abans d’aver la bèstia / avant d’avoir la bête, l’animal. Ici, on ne parle pas de la peau / la pèl o la pèth, mais du poil de l’animal, lo peu o lo pel.

Vous avez d’autres expressions ?

Cal comptar sos uòus avant que sián ponduts. C’est à dire: il ne faut pas compter ses œufs / sos uòus o sos ueus, avant qu’ils soient pondus. Aquítanben / là-aussi, ce proverbe occitan fait écho à: il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. A propos d’ours, un mot sur l’orsalhièr. Qu’es aquò un orsalhièr ? C’est le montreur d’ours. De la fin du XVIIIe siècle et jusqu’à la première guerre mondiale, i aviá d’orsalhièrs en Arièja et plus particulièrement dans le Couserans. L’Orsalhèr, c’est aussi le titre d’un film en occitan réalisé par Jean Fléchet, il y a tout juste 40 ans. Film qui raconte l’histoire de Gaston Sentein, qui quitte son pays du Couserans pour gagner sa vie sur les routes avec son ours.